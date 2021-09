Ex-BBB Jaque Khury revela ter ganhado R$2,6 mil por vídeo depilando axilas

Jaque Khury parece colher os frutos do seu perfil no polêmico “Onlyfans”, prova disso é a história inusitada de como a ex-BBB ganhou R$2,6 mil com apenas um vídeo onde depilava as axilas.

Na plataforma paga, assinantes podem pedir conteúdos exclusivos ao pagarem um valor a parte para o dono da conta. Nesse caso, a influencer recebeu um pedido para gravar a depilação de suas axilas.

“Ganhei gorjeta de 500 dólares (R$ 2.660) e nem pelo eu tenho, porque fiz depilação a laser (risos). Tem gente que gosta de pé, tem um gringo que adora a minha boca e pede fotos dela e paga muito bem”, disse ao Na Telinha.

Ainda de acordo com a entrevista, Jaque revelou que seus assinantes pagam cerca de R$79 mensais para ter acesso ao seus conteúdos.