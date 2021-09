Ex-BBB Sarah Andrade anuncia término com Lucas Vianna

Sarah Andrade surpreendeu os fãs na noite do último domingo (5), ao anunciar o término do relacionamento com Lucas Viana, após dois meses. A notícia veio através de um pronunciamento nas redes sociais da ex-BBB, a publicação já ultrapassou as 500 mil curtidas no Instagram.

“Intensidade! Essa é a palavra que resume muito bem nós dois! Tão diferentes e ao mesmo tempo tão iguais… como pode né?! Esse homem chegou como uma avalanche na minha vida, trazendo muitas emoções. Emoções essas que eu não sentia a muitos anos!”, iniciou.

“Alguns dias atrás nós tínhamos decidido dar fim ao nosso relacionamento… e pensa o aperto no coração que deu?! Logo ele e eu que passamos anos sem sentir isso por outra pessoa, logo nós que não acreditávamos mais que seria possível viver esse romance de conto de fadas… a gente chorou, se abraçou, se beijou… e decidimos juntos nos dar mais uma oportunidade. Mesmo com agendas e caminhos tão diferentes. Mas por existir uma reciprocidade tão bonita”, continuou.

“Acontece que os planos de Deus nem sempre são os mesmo que os nossos. Hoje, preciso dizer que nosso relacionamento chegou ao fim, mas permanece o respeito e a amizade que construímos. Quero te levar pra vida. Sou muito grata por você e por ter me feito tão feliz”, completou a loira.

