Ex-BBB Sarah decide congelar óvulos ‘por precaução’: ‘Muita vontade de ser mãe’

A ex-BBB Sarah Andrade contou à revista ‘Contigo’ que decidiu congelar os óvulos “por precaução”. Com 30 anos, a brasiliense explicou que tomou a decisão por não saber exatamente quando quer ter filhos.

“Eu sempre fui uma pessoa muito focada em carreira, em construir as minhas coisas e por eu ter muita vontade de ser mãe, de constituir família, eu tinha aquele medo da mulher de ‘perder tempo’, sabe? A gente fala que mulher tem uma ‘data limite’, que seria seguro para materno”, explicou.

No entanto, antes de investir no procedimento, Sarah afirmou que precisou enfrentar alguns medos. “As pessoas falam que você vai tomar hormônio, que o corpo pode mudar e o temperamento muda muito, que pode ser muito agressivo e tudo mais”, contou a ex-participante do Big Brother Brasil 21.