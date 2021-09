Ex-BBB’s Elieser Ambrósio e Kamilla Salgado reúnem família em batizado do filho

Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio batizaram o filho, chamado Bento, neste domingo (26). A festa, que está sendo um dia depois do menino ter completado 1 ano de idade, começou com uma cerimônia religiosa na Paróquia Sagrado Coração de Maria, conhecida como Capela da PUC, em São Paulo. O local e o padre Valeriano foram os mesmos do casamento dos ex-BBB’s em 2016.

“É um dia especial para nossa família. É tanto amor que fica difícil explicar em palavras”, afirmou Kamilla. A cerimônia foi pequena, respeitando as medidas de distanciamento motivada pela pandemia de covid-19.

De acordo com a revista Quem, Karollina di Paula Salgado Henriques e João Victor Teixeira Henriques, irmã e cunhado de Kamilla, foram escolhidos como padrinhos.

Na festa, Elieser animou os convidados apresentando-se como DJ. O cardápio do almoço contou com crumby de camarão, aspargos grelhados, dadinho de tapioca com geleia de pimenta, mignon ao gratin, ragu de shimeji com crispis de couve e salmão ao molho lanciene, responsabilidade do buffet Piemonte