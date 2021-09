Ex-Corinthians, ídolo do Vasco e ex-meia da Seleção comandam times classificados. Confira a lista completa! – Futebol Interior

São Paulo, SP, 6 (AFI) – Foram definidos, no último fim de semana, os 32 clubes classificados à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Entre as dezenas de equipes, algumas se destacam com nomes conhecidos no banco de reservas. São os casos de Retrô-PE, Cascavel-PR e Ferroviária, Bangu-RJ, Caxias-RS e Aparecidense-GO.

O clube pernambucano tem Milton Mendes como seu treinador. Conhecido no futebol brasileiro, com passagens por clubes como Vasco e Sport-PE, ele é a esperança do Retrô na busca pelo tão sonhado acesso.

Quem também tem um nome conhecido no comando é o FC Cascavel. O clube paranaense é comandado pelo ex-meia Tcheco, que tem passagens por Santos, Grêmio, Corinthians, entre outros. Hoje aos 45 anos, ele está em sua quarta experiência como treinador. Antes, passou por Coritiba, Barra-SC e Rio Branco-PR.

Elano comanda a Ferroviária na Série D (Foto: Tiago Pavini/Ferroviária)

Contemporâneo de Tcheco na época de jogador, Elano é o treinador da Ferroviária. Com a segunda melhor campanha da Série D, o ex-meia de Santos e Seleção Brasileira é a arma secreta para o clube de Araraquara parar de bater na trave e, enfim, conquistar o acesso.

Entre os classificados tem até ídolo Vasco. Aos 44 anos, o ex-meia Felipe, que ‘ganhou’ o sobrenome Loureiro, comanda o Bangu-RJ. Esse é o segundo trabalho do treinador, que iniciou sua carreira no Tigres do Brasil, em 2017.

LEMBRA DELES?

O Caxias-RS, que vai enfrentar a Portuguesa na segunda fase, tem como técnico Rafael Jacques. Hoje aos 45 anos, o ex-atacante, na época conhecido apenas como Jacques, foi revelado pelo Grêmio, no início dos anos 1990, e passou por clubes como São Paulo e Guarani, além de defender o Real Betis e o Rayo Vallecano, ambos da Espanha.

Ídolo do Vasco, Felipe Loureiro comanda o Bangu (Foto: Caio Almeida/Bangu)

Em Goiás, mais precisamente em Aparecida de Goiânia, um treinador também é conhecido do torcedor brasileiro, mais precisamente do futebol mineiro. O ex-zagueiro Thiago Carvalho é o técnico da Aparecidense-GO. Aos 33 anos, ele está em seu primeiro trabalho como treinador. Como jogador, Thiago defendeu o Cruzeiro, de 2012 a 2013.

Confira a lista dos clubes classificados e os seus respectivos treinadores:

Castanhal–PA: Cacaio

Moto Club–MA: Zé Augusto

Itabaiana–SE: Rodrigo Fonseca

América-RN: Renatinho Potiguar

4 de Julho-PI: Fernando Tonet

Penarol-AM: Vaguinho

ABC–RN: Moacir Júnior

Retrô–PE: Milton Mendes

Guarany de Sobral–CE: Vladimir de Jesus

Galvez–AC: Célio Ivan

Campinense–PB: Ranielle Ribeiro

Sergipe–SE: Elias Borges

São Raimundo–RR: Chiquinho Viana

Paragominas-: Robson Melo

Juazeirense–BA: Carlos Rabello

Atlético–CE: Raimundo Wágner

Aparecidense–GO: Thiago Carvalho

Caldense–MG: Marcus Paulo

FC Cascavel–PR: Tcheco

Cianorte–PR: João Burse

Boa Esporte–MG: Gabardo Júnior

União Rondonópolis–RT: Odil Soares

Portuguesa: Fernando Marchiori

Caxias–RS: Rafael Jacques

Ferroviária: Elano

Brasiliense–DF: Luan Carlos

Santo André: Wilson Júnior

Esportivo–RS: Rogério Zimermann

Nova Mutum–MT: William De Mattia

Uberlândia–MG: Chiquinho Lima

Joinville–SC: Leandro Zago

Bangu–RJ: Felipe Loureiro