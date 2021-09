Ex-goleiro do Corinthians se recupera de lesão e retoma titularidade no Botafogo-PB – Futebol Interior

João Pessoa, PB, 22 (AFI) – Lembra dele? Ex-goleiro do Corinthians e Flamengo, Felipe voltou a titularidade no Botafogo-PB. O arqueiro estava com um problema na coluna e desfalcou o Belo durante quase três meses. O retorno foi na vitória por 1 a 0 diante do Jacuipense-BA, no último domingo, acompanhado da braçadeira de capitão.

7 de junho. Está é a data da última vez que Felipe pisou no gramado. O Botafogo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C, bateu o Paysandu-PA, na Curuzu, por 2 a 0. Desde então, o goleiro ficou de fora e passou até por cirurgia, antes de voltar.

ASSUMIU A ‘BRONCA’

Não foi qualquer partida, só para cumprir tabela. O Belo não vencia há cinco rodadas e a situação no Grupo B, complicada. O Botafogo precisava de um triunfo para entrar no G4 e chegar a última rodada “mais tranquilo”. Deu certo.

“Para mim foi importante, fiquei muito tempo inativo, mais de três meses. E o melhor de tudo foi voltar com vitória. Não poderíamos deixar o resultado escapar. O campeonato está se afunilando, e ficar cinco jogos sem vencer foi duro, perigoso. Agora que tiramos esse peso, precisamos trabalhar para classificar.”

‘EU SEI QUE VAI SER COMPLICADO’

O Botafogo assumiu a quarta colocação com 26 pontos e só depende de si para avançar à próxima fase. O adversário, na última rodada, é o já rebaixado Santa Cruz-PE, porém, o goleiro prevê um duelo bastante complicado neste sábado, às 17 horas, no Arruda.

“Não existe jogo fácil. Nenhum time entra para perder. A gente reconhece a fase complicada do Santa Cruz, que está rebaixado. Mas eu sei que o jogo vai ser complicado, tenho certeza de que eles vão entrar para ganhar o jogo.”

“Por isso a gente tem que respeitar a história do Santa Cruz. Além disso, também tem uma rivalidade entre João Pessoa e Recife. Agora sabemos que só dependemos da gente, temos que buscar essa vitória.”

