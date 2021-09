Ex-goleiro do Londrina sofre AVC e família faz vaquinha para custear tratamento – Futebol Interior

Londrina, PR, 14 (AFI) – O ex-goleiro do Londrina, Everton Stringheta, o Tulim, sofreu um AVC agudo no último dia 27. Com a internação de Tulim em um hospital particular, existe hoje uma despesa com honorários médicos e despesas hospitalares.

“A família de Tulim resolveu abrir uma vaquinha online para arrecadar um valor que possa ajudar nas despesas. Quem puder ajudar, bastante clicar no link abaixo que será direcionado para a vaquinha online de Tulim e fazer a sua doação”, disse o Londrina em nota.

Segundo a filha, o quadro de saúde do ex-goleiro, embora entubado, vem apresentando melhoras significativas, mas a família não tem como mantê-lo no mesmo local e estuda sua remoção para um hospital público, tendo os cuidados necessários para que não coloque sua vida em risco.

Hoje, as despesas com a internação já alcançam, até o momento, cerca de R$ 150 mil, entre honorários médicos cirúrgicos e despesas hospitalares. Caso consiga a transferência, haverá mais despesa com a UTI Móvel, cujo valor ainda não se sabe.

MAIS DE TULIM

O ex-goleiro começou a carreira no Londrina e passou por clubes como Iguaçu, Paranavaí, Operário-PR, Vila Nova, Marília e Paranavaí. Para ajudar, acesse: http://vaka.me/2365721.