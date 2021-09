Ex-jogador do Guarani e Coritiba estreia com sucesso como técnico na Segunda Mineira – Futebol Interior

Poços de Caldas, 12 (AFI) – O Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, equivalente a A3 em São Paulo, teve início neste final de semana com destaque para o Poços de Caldas que goleou o Atlético Três Corações por 4 a 0, e jogando no campo do adversário.

O Poços de Caldas foi superior em toda a partida e abriu 3 a 0 no primeiro tempo, gols de Bruno de Paula, Júlio Magalhães e Carlinhos. Na etapa complementar, João Fonseca sacramentou a goleada do Poços em cima do Atlético: 4 a 0, em partida disputada na cidade de São Sebastião da Bela Vista.

SIMIÃO ESTREIA COM SUCESSO COMO TREINADOR

A partida marcou a estreia de Wellington Simião, de 34 anos e ex-jogador de vários times como Poços de Caldas, Luverdense-MS, Guarani, Ituano, Bragantino, Coritiba-PR, Avaí-SC, XV de Piracicaba, entre outros, como treinador do Poços de Caldas.

SABIA COMO É O REGULAMENTO DA SEGUNDA DIVISÃO DE MINAS GERAIS

O Campeonato Mineiro da Segunda Divisão está sendo disputado por 15 equipes, divididas regionalmente em três grupos de cinco times que jogam entre si, dentro do grupo, em sistema de turno e returno.

Ao final desta primeira fase classificatória, oito equipes serão classificadas para “mata-matas” que apontarão os dois times que conquistarão o acesso para o Módulo II de Minas Gerais em 2022.

Classificarão, na primeira fase, os dois primeiros de cada grupo e mais os dois melhores terceiros colocados.

PARCERIA COM A RÁDIO ARQUIBANCADA DE POÇOS DE CALDAS

O Portal Futebol Interior acompanha detalhes desta competição em parceria com a Rádio Arquibancada de Poços de Caldas.

Campeonato Mineiro – Segunda Divisão

Primeira Rodada –

Sábado – 11/09/2021

Betis 0 x 1 Boston City

Santarritense 0 x 3 Varginha

Araxá 3 x 0 Uberaba

Araguari 0 x 3 Inter de Minas (W.O.)

Domingo – 12/09/2021

América de Teófilo Otoni 1 x 0 Contagem

Atlético Três Corações 0 x 4 Poços de Caldas

Próxima Rodada – Segunda Rodada

Sábado – 18/09/2021

09:00 hs – Inter de Minas x Araxá

15:00 hs – Poços de Caldas x Figueirense

15:00 hs – Uberaba x SEP Patrocinense

15:00 hs – Boston City x América de Teófilo Otoni

Domingo – 19/09/2021

15:00 hs – Varginha x Atlético Três Corações

15:00 hs – Contagem x Manchester