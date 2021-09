Ex-namorado de Rico detona peão: ‘Só grita com mulher’

O ex-namorado de Rico Melquíades, atual participante de ‘A Fazenda’, Luís Mattos, do ‘De Férias com o Ex’ detonou o peão após a confusão com Solange Gomes. Na ocasião o humorista chamou a ex-‘Banheira do Gugu’ de “velha coroca” enquanto ela rebatia o chamando de “feio”.

“Ele gritou com a Day, Marina Gregory [no ‘De Férias]… só gritava com mulher. Quando era comigo parava em dois segundos. Ele até vai para cima, mas não peita e não insiste na briga como ele faz com mulher. Com as meninas, ele diz que sempre elas começas [a brigar]. Só grita com mulher”, disparou Luís.

