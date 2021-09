Ex-Palmeiras e Ponte pode ganhar vaga no Vila Nova – Futebol Interior

Goiânia, GO, 16 (AFI) – Depois de fazer sua estreia contra o Náutico, o meia Tiago Real pode ganhar uma oportunidade entre os titulares nesta sexta-feira, quando o Vila Nova enfrenta o líder Coritiba, no Couto Pereira, pela 24ª rodada da Série B do Brasileiro.

Contratado no final de agosto depois de ter defendido o Al-Muharraq, do Bahrein, Tiago Real não jogava desde maio e atuou por 15 minutos na vitória do Vila Nova sobre o Náutico, por 1 a 0.

“Tiago Real já está em uma situação melhor de jogo. Estamos amadurecendo a ideia, então é uma dúvida que só vou definir a poucos momentos do jogo, até por estratégia”, disse o técnico Higo Magalhães.

Se o treinador optar por Tiago Real, a “lei do ex” vai entrar em campo, pois o meia foi revelado no Coritiba, onde atuou em outras duas oportunidades (2011 e 2017).

A provável escalação do Vila Nova é: Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço; Dudu, Pedro Bambu (Tiago Real) e Arthur Rezende; Kelvin, Clayton e Alesson.

Invicto há três partidas, o Vila Nova está na 15ª colocação, com 26 pontos, e depende apenas de si para não correr o risco de entrar na zona de rebaixamento.