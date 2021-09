Ex-Palmeiras e Seleção paga parte do “bicho” para jogadores da Série D – Futebol Interior

Joinville, SC, 27 (AFI) – O Joinville perdeu a invencibilidade na Série D do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Uberlândia por 1 a 0, mas segue firme na briga pelo acesso. O clube catarinense, aliás, contou com uma mãozinha do experiente volante Ramires.

“Obrigado, Ramires, ajudando o JEC com um parte do bicho dos atletas, pela passagem da última fase. Valeu Ramires”, escreveu Charles Fischer, presidente do JEC, nas redes sociais.

Ramires pagou parte do valor prometido pela direção tricolor pela passagem às oitavas de final. O jogador de 34 anos tem história no Joinville. Foi lá que ele se destacou até ser contratado pelo Cruzeiro. Ramires ainda passou por Benfica, Chelsea e Palmeiras, além da Seleção Brasileira.

Uberlândia-MG e Joinville-SC voltarão a se enfrentar no próximo fim de semana pela Série D. A grande decisão por uma vaga nas quartas será realizada no próximo sábado (2), às 15h. Por ter vencido a partida deste domingo, o Verdão jogará por um empate. O Coelho, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória catarinense por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis.