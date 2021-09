Ex-Ponte deixa Sampaio Corrêa e acerta com time da Série C – Futebol Interior

Manaus, AM, 08 (AFI) – Dependendo apenas de si para conseguir a classificação à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Manaus anunciou o retorno de um importante jogador.

Através das redes sociais, o Gavião do Norte comunicou a chegada do experiente meia Daniel Costa, que passou pelo clube no ano passado e estava defendendo o Sampaio Corrêa na Série B do Brasileiro.

“A vinda dele reforça que todo o esforço do Gavião em busca do acesso. É um grande atleta que fez toda a diferença em sua primeira passagem, então não há dúvidas que vamos ainda mais fortes para lutar por uma vaga na Série B 2022”, disse o presidente Luis Mitoso.

Daniel Costa chegou ao Manaus como um dos principais reforços na Série C do ano passado, mas sofreu uma lesão que o afastou dos gramados. Foram seis partidas e um gol pelo Gavião do Norte.

O meia de 33 anos tem passagens ainda por XV de Piracicaba-SP, Botafogo-SP, Comercial-SP, São Bento-SP, Ponte Preta, CSA, América-RN, Santa Cruz e Criciúma, além do Sampaio Corrêa, por quem disputou 13 jogos e marcou dois gols na Série B.

Faltando três rodadas para o fim da fase classificatória da Série C, o Manaus está na liderança do Grupo A, com 24 pontos, dois a mais que o quinto colocado Botafogo-PB.