Ex-Ponte Preta e mais um desfalcam Cuiabá em duelo direto – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 30 (AFI) – O técnico Jorginho tem notícias boas e ruins para escalar o Cuiabá no jogo deste sábado, contra o América-MG, na Arena Pantanal, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O volante Camilo e o meia Max receberam o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Atlético-GO, no último domingo. Max fez sua estreia pelo Dourado, mas já havia recebido dois cartões defendendo o Flamengo.

Por outro lado, Jorginho vai ter as voltas do zagueiro Marllon e do atacante Rafael Papagaio, que cumpriram suspensão automática em Goiânia.

A partida deste sábado vai marcar o reencontro do Cuiabá com a torcida depois da liberação por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A carga máxima é de 14 mil pessoas.

“O apoio é muito importante, depois de tanto tempo sem a ajuda do público com essa pandemia. A ajuda do público é enorme, é uma partida muito importante para o nosso campeonato”, disse o zagueiro Alan Empereur.

O Dourado se encontra na décima colocação do Brasileirão, com 29 pontos. O América-MG está mais perto da zona de rebaixamento, em 15º, com 24.