Ex-Ponte Preta se recupera da Covid-19 e reforça o Cuiabá – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 16 (AFI) – O técnico Jorginho ganhou uma opção para o jogo da próxima segunda-feira, quando o Cuiabá recebe o Fluminense, na Arena Pantanal, no encerramento da 21ª rodada do Brasileirão.

Depois de cumprir o período de isolamento após ser diagnosticado com Covid-19, o atacante Osman voltou aos treinamentos e vive a expectativa de receber uma oportunidade entre os titulares.

“O Jorginho confia em mim, senão não estaria entrando tantas vezes. Quando ele optar por mim, vou estar apto para jogar. Fico feliz de entrar, mas busco minha oportunidade também”, disse Osman.

Agora, a expectativa é em relação aos volantes Pepê e Uillian Correia, que também foram diagnosticados com Covid-19 e ainda cumprem o período de isolamento.

A dúvida do treinador também é com o lateral-direito João Lucas, que sofreu uma pancada na vitória sobre o Juventude, no último sábado, e ainda não treinou nesta semana. Desfalques certos mesmo são os suspensos Clayson, Elton, Jenison e Yuri Lima.

Embalado por quatro vitórias nas últimas cinco rodadas, o Cuiabá está na oitava colocação, com 27 pontos, e tem a chance de se aproximar da zona de classificação para a Copa Libertadores.