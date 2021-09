Ex-presidiário inaugura centro ‘terapêutico’ para clientes liberarem raiva

Janne Ranine passou quase toda a vida adulta na prisão cumprindo penas por associação com duas gangues e envolvimento em assassinatos. Após cumprir a pena, o homem de 44 anos decidiu criar uma nova “sala da raiva” na Finlândia. A ideia do empreendimento é permitir que os clientes expressem sua raiva pós-pandemia com um taco de beisebol.

O centro terapêutico está lotado desde que foi aberto pela primeira vez. “É uma das minhas maneiras de tentar retribuir à sociedade”, relatou o empreendedor, de acordo com informações da agência France Presse.