Ex-técnico de Vasco e Athletico deixa time da Série D após 19 dias e eliminação – Futebol Interior

Camaragibe, PE, 21 (AFI) – O Retrô confirmou na noite desta terça-feira a saída do técnico Milton Mendes. O treinador, que ficou apenas 19 dias no comando do clube, rescindiu após a eliminação na Série D do Campeonato Brasileiro.

O Retrô fez dois jogos de igual para igual com o ABC, um dos favoritos ao título. Chegou a empata em casa, mas não suportou a pressão no Frasqueirão, e acabou perdendo por 3 a 2.

MAIS DO TREINADOR

Ex-lateral, Milton Mendes tem 56 anos e começou como treinador no futebol brasileiro no Paraná. Passou ainda por Ferroviária, Athletico, Santa Cruz, Vasco da Gama, Sport, São Bento. Ele estava no Marítimo, antes de aceitar o desafio no Retrô.

Sem calendário até o próximo ano, quando disputará o Campeonato Pernambucano, o Retrô precisou rescindir com o treinador até para não estourar as finanças do clube.