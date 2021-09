Ex-treinador do Corinthians é regularizado e vai estrear no Ceará – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 09 (AFI) – A estreia de Tiago Nunes como treinador do Ceará será no domingo, contra o Grêmio, às 11 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Anunciado no dia 30 de agosto, Tiago Nunes teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira.

Tiago Nunes está trabalhando com o elenco alvinegro há uma semana e, em entrevista à TV Vozão, falou a impressão que teve do que aconteceu até aqui.

“A impressão na primeira semana é muito boa, positiva por parte de todos os profissionais que aqui estão e, principalmente, pelos atletas, que estão dando uma resposta no dia a dia de treinamento muito qualificada e com muito empenho”, elogiou o treinador.

Contra o Grêmio, o Ceará vai em busca da sua primeira vitória como visitante no Brasileirão. Até aqui, longe dos seus domínios, o Vozão tem seis empates e três derrotas.

O Ceará se encontra na décima colocação, com 24 pontos.