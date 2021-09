Ex-zagueiro Rei do Acesso é anunciado como coordenador em novo clube alagoano – Futebol Interior

Maceió, AL, 16 (AFI) – O estado de Alagoas ganhou um novo clube. O Clube Atlético Alagoano, que a princípio será com a formação de atletas e encaminhamento para grandes clubes do futebol brasileiro. Visando um grande trabalho o clube trouxe o ex-zagueiro Renê Cruz, que irá exercer a função de coordenador técnico trabalhando dentro e fora de campo.

O Clube Atlético Alagoano através do seu presidente Marcos César que também é presidente da FAF 7 (Federação Alagoana de Futebol 7). Tem como objetivo a formação de jovens jogadores e encaminhamento para grandes clubes do futebol brasileiro e anunciou que Renê Cruz será o coordenador técnico. Mas com outras missões tanto dentro como fora de campo.

“Quero agradecer ao presidente por esta oportunidade de podermos com muita seriedade realizar um grande trabalho com a formação de grandes atletas dentro e fora de campo para que possam ter suas oportunidades e objetivo é abrir portas para esses garotos para que depois possam brilhar em grandes clubes do futebol brasileiro”, disse Renê Cruz.

MAIS SOBRE RENÊ CRUZ.

Formado na base do Guarani, subiu para os profissionais em 2003 e começou a se destacar no Marília. Ainda passou por vários clubes do estado de São Paulo. No Monte Azul, realizou ótimas campanhas e teve dois acessos no Osvaldo Cruz-SP foram três acessos consecutivos. Sua última conquista foi com o Novorizontino, onde foi vice-campeão Paulista da Série A2 de 2015 e conseguiu o acesso ao Paulistão.

OUTRAS PASSAGENS

O jogador também teve passagem com destaque pelo Confiança-SE, onde foi campeão da Copa Governador e vice-campeão Sergipano. Foi campeão do Interior do estado do Paraná com o Iraty e atuou por outros clubes como Treze, Icasa e Operário Ferroviário, Freipaulistano-SE.