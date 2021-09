Experiente atacante acerta retorno ao Goiás – Futebol Interior

Goiânia, GO, 7 (AFI) – O Goiás acertou a contratação de um velho conhecido para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Welliton, que estava no futebol dos Emirados Árabes.

O jogador de 34 anos vai realizar exames médicos nesta quarta-feira e assinar contrato com o Esmeraldino. O tempo do vínculo não foi divulgado pelo clube goiano.

Revelado pelo Goiás no início dos anos 2000, Welliton estava no Al Sharjah. Foram 18 gols anotados em 29 jogos na temporada 2020/2021.

NA TORCIDA

O atacante vai acompanhar a partida desta noite, diante do Cruzeiro, na Serrinha. O jogo é válido pela 22ª rodada da Série B.