Explosão de sabor: aprenda fazer uma receita de empadão de frango com requeijão

Com certeza ela será a alegria do almoço, do seu lanche a até mesmo do seu jantar. Veja abaixo o passo a passo da receita do portal ‘Cybercook’.

INGREDIENTES

MASSA

Manteiga 250 gramas

Farinha de trigo 1/2 quilo

Sal a gosto

Gema de ovo 1 unidade

RECHEIO

Peito de Frango 1 unidade

Tomate 2 unidades

Extrato de tomates 1 colher (sopa)

Cebola 1 unidade

Palmito 1 vidro

Azeitona verde 1/4 xícara (chá)

Milho em conserva 1 lata

Requeijão 1 copo

Caldo de galinha 2 tabletes

Salsinha 1 colher (sopa)

Cebolinha Verde a gosto

MODO DE PREPARO

MASSA

1. Junte a manteiga com a farinha de trigo numa vasilha e mexa com a ponta dos dedos até formar uma massa esfarelante, porém úmida, se necessário acrescente mais farinha de trigo.

2. Monte com pedaços o fundo da fôrma apertando com os dedos e modelando até que fique com 1 cm de altura.

3. A massa que sobrar faremos a tampa do empadão.

4. Para fazer a tampa do empadão, acrescente 1/4 da xícara de água e mexa a massa até que fique lisa.

5. Estique a massa com um rolo e modele o quadrado do tamanho da boca da fôrma.

6. Coloque sobre o recheio e prenda as bordas da massa com dedos.

7. Pincele uma gema em cima da tampa.

8. Coloque para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, de 35 a 40 minutos, ou até que note a parte de cima (pouco)dourada.

RECHEIO

1. Numa panela frite a cebola, acrescente o tomate, a massa de tomate e o caldo de galinha.

2. Depois acrescente o frango desfiado e todos os outros ingredientes do recheio.

3. Coloque sobre a massa e reserve.