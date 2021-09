Exposição homenageia Carlos Rodeiro com retrospectiva de seus desfiles

O Barra Fashion, grande evento de moda realizado pelo Shopping Barra, acontece por mais um ano em forma de exposição. E até o dia 12 de setembro, o público pode conferir uma exposição em homenagem ao joalheiro Carlos Rodeiro, que morreu neste mês vítima de um tumor cerebral.

Ao todo, são 16 fotos dos desfiles do artista com inúmeros famosos na passarela. Entre eles: Ildi Silva, Fernando Torquatto e Daniela Mercury. A produção de todo movimento é assinada por Almir Jr. e Marcelo Gomes.

Na Praça Central do centro de compras, há também looks de 50 marcas, expostos em manequins, que apontam as tendências da temporada Primavera/Verão.