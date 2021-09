Exposição ‘Natureza Gigante’ revela curiosidades do mundo dos insetos

A partir desta quinta-feira (16), crianças e adultos poderão conferir a exposição gratuita’ Natureza Gigante’ no Salvador Norte Shopping. O evento reúne 10 peças de até 4 metros, com movimentos e sons realistas sobre o mundo dos insetos.

Entre as esculturas estão: formiga, borboleta, lagarta, aranha e gafanhoto. Todas elas trazem, de forma lúdica, as particularidades e informações de cada inseto e seus meios, além é claro de estimular a consciência ambiental nas crianças.

A exposição conta ainda com uma árvore falante de 2,5m e área interativa com oficinas temáticas para os pequenos. A opção de lazer para toda família estará no piso L1 do Salvador Norte até 24 de outubro.