Extreme Fun Circuito de Infláveis chega à Salvador em outubro

O Extreme Fun Circuito de Infláveis chega a salvador em outubro. Repleto de atrações, o circuito terá obstáculos infláveis gigantes espalhados por um espaço aberto em um desafio que vai além de superar alguns escorregadores e pula-pulas. A ficará instalada no estacionamento I do Shopping da Bahia entre os dias 01 e 31. O espaço irá funcionar de segunda à domingo, entre 16h e 22h.

Apesar do formato dos infláveis, o evento não tem caráter competitivo e é destinado à toda família, do neto ao avô, com um único objetivo: diversão. No caso de crianças menores de 6 anos, os pais ou o responsável deve acompanhar o menor nas atividades.

O circuito será instalado em uma área de 3 mil metros quadrados, no estacionamento do shopping, e contará com seis infláveis gigantes. Além da arena principal, o espaço ainda traz a Vila Kids, que terá obstáculos menores e mais lúdicos, e serão reservadas a crianças de 2 a 5 anos.

Tendo como meta oferecer um momento de lazer seguro a todos os participantes, a Extreme Fun vai trabalhar com todos os protocolos de saúde e distanciamento que são necessários para esse período, como o uso obrigatório de máscara para todos os participantes e funcionários, disponibilização de álcool em gel em totens espalhados pelo circuito, limitação de acesso por horários, compra antecipada de ingressos, e higienização dos brinquedos a cada 60 minutos. Serão permitidas no máximo 100 pessoas em cada sessão de 40 minutos.



As vendas para o Extreme Fun Circuito de Infláveis ocorrerão unicamente no formato online, através da plataforma Sympla nos próximos dias.