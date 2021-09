Simone, da dupla com Simaria, passou por um momento no mínimo inusitado ao responder perguntas de seus seguidores no Instagram. A cantora recebeu uma revelação indiscreta de um fã e levou um susto.

“Meu maior sonho é fazer um ménage com você e Kaká”, escreveu o usuário.

“Deus me livre um negócio desse mulher. Não divido minhas coisas com ninguém não. Você quer fazer? Vá fazer aí suas coisas. Agora, quer levar eu junto? Deus me livre”, disse Simone chocada com a revelação.