Facebook acaba de divulgar nova ferramenta para empresas

O Facebook acaba de lançar uma nova ferramenta para que empresas possam encontrar e conversar com clientes em potencial. O anúncio foi feito por uma empresa de mídia social na última quinta-feira (16). Para Karandeep Anad, vice-presidente de produtos de negócios do Facebook, os novos recursos ajudarão o Facebook a oferecer experiências de compras personalizadas aos seus usuários.

O Facebook, que atualmente é a rede social mais utilizada no mundo, afirmou que pretende começar a testar a capacidade das marcas de enviar e-mails aos clientes, por meio de um recurso que permite gerenciar a presença nos aplicativos do site. Desse modo, a forma como as empresas chegam em seus clientes deve se tornar mais simples.

A nova funcionalidade do WhatsApp

A nova função citada anteriormente foi divulgada pelo Facebook um dia depois do WhatsApp começar a oferecer também um novo recurso. A mais recente funcionalidade do WhatApp permite que usuários localizem bares, restaurantes, lanchonetes e outros tipos de empreendimentos que usam a plataforma para fazer negócios.

A novidade ainda está em fase de testes, e o Brasil foi escolhido para isso. Desse modo, empresas localizadas no centro da cidade de São Paulo já podem aderir ao recurso. A empresa ainda informou que atualmente o WhatsApp conta com 2 bilhões de usuários espalhados pelo mundo, sendo que 120 milhões são brasileiros.

“No momento, o guia está disponível somente para algumas empresas no centro da cidade de São Paulo que vendem produtos e serviços na região, incluindo alimentação, varejo e educação. Com o tempo, esperamos incluir mais categorias e áreas geográficas, e disponibilizar o guia para mais para empresas que usam o app”, informou o WhatsApp em comunicado.

Adesão ao comércio virtual e compras no Facebook

Seja por conta do isolamento social vivenciado durante a pandemia de Covid-19, ou pelo crescimento da utilização de tecnologias por todo o mundo, o comércio virtual tem crescido a cada dia.

Uma pesquisa realizada pelo IDC a pedido da plataforma de comunicação omnichannel Infobip constatou que o Brasil lidera o ranking na América Latina, em relação a maior adesão ao comércio eletrônico. Sendo assim, o país é um importante aliado de grandes empresas como o Facebook ou WhatsApp durante a fase de testes de novas funcionalidades para compras virtuais. É importante ressaltar que o Brasil é um dos países que mais tem feito download de aplicativos de e-commerce durante a Pandemia.

Segundo informações disponibilizadas pelo estudo, mais de 1/4 das compras online são realizadas por meio de aplicativos de lojas ou lojas virtuais. Já as redes sociais como o Facebook, são utilizadas por 13% dos participantes entrevistados durante a pesquisa.

Por conta da grande adesão pelo comércio virtual e utilização de aplicativos de compras online como o iFood, Shoppe, entre outros, o Facebook vem buscando incluir novas tecnologias em sua plataforma.

Ademais, a rede social já conta com alguns recursos como o Facebook Marketplace, destinado a compra e venda de todos os tipos de produtos, novos ou usados. A função está disponível para todos os usuários.