Fafy Siqueira abre o jogo sobre ‘Escolinha’: ‘Se achavam os maiorais’

Fafy Siqueira abriu o jogo sobre os bastidores da “Escolinha do Professor Raimundo”. Em entrevista para a coluna de Patrícia Kogut, a atriz reclamou sobre o elenco masculino no humorístico.

“Eu odiava os bastidores da Escolinha. Os homens só sabiam falar de futebol e se achavam os maiorais”, disse.

Ela também revelou que o clima de entrega já não era igual quando entrou no programa: “Eu entrei mais para o fim também e senti que eles já não estavam no mesmo gás”.

“Aliás, sei que vão me odiar por dizer isso, mas eu achei essa nova versão da Escolinha muito melhor. Foi o que aconteceu com o Zorra Total [1999-2015] no fim. Estava muito chato”, completou.