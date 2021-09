Falcon chega ao segundo jogo da semifinal da Série A2 em busca de sua primeira final na história – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – O Falcon FC segue treinando forte para buscar a classificação para a sua primeira final da história. Recém-fundado, o clube chega ao segundo jogo da semifinal da Série A2 do Campeonato Sergipano Sub-20 em vantagem, após ter vencido o Riachão na ida, por 1 a 0. Avaliando o primeiro duelo, o técnico Erick Lucheti ressalta que a mudança de mentalidade no transcorrer dos 90 minutos foi fundamental para largar na frente pela vaga na decisão:

“Foi um grande resultado pelas dificuldades do gramado e por ter sido fora de casa. A equipe gosta de propor jogo, de manter a posse da bola, de sair com passe de trás e o campo irregular dificultou bastante. A gente teve que entender o que o jogo pedia. Na verdade, era um pouquinho mais de vontade, determinação e mais organização tática do que técnica”, afirma o treinador que completa:

“Conseguimos conquistar o resultado e foi muito importante para nos dar tranquilidade para trabalhar pensando na quarta-feira, para concretizar nossa passagem para a final. Agora sabemos que a responsabilidade fica em cima do nosso adversário, que vai precisar buscar um resultado positivo. Vamos manter nossos pés no chão com muita cautela, trabalhando e estudando os pequenos detalhes que podem nos favorecer durante o jogo para que possamos sair com essa vaga na final”, complementa Lucheti.

Principal destaque da equipe, o atacante David segue brilhando no ataque do time de Barra dos Coqueiros. Com oito gols, ele é artilheiro da competição e do clube. Confiante para balançar a rede no jogo de volta, o camisa 11 pede tranquilidade para confirmar a classificação.

“A gente vem vivendo um momento muito bom e esperamos seguir assim. Estamos em vantagem, vamos jogar em casa e temos tudo para conseguir ir à final. Precisamos manter esse nosso estilo de jogo, sem se desesperar, mantendo sempre a posse de bola. Tenho fé que tudo vai dar certo e vamos seguir em busca desse título para o clube”, destaca David.

A partida entre Falcon e Riachão acontece nesta quarta-feira, 22, às 15h, no Estádio João Cruz, em Barra dos Coqueiros, com transmissão com imagens da Falcon FC TV através do link Falcon FC TV – YouTube.