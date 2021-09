Falcon empata com o Riachão e se garante na final da Série A2 do Sergipano – Futebol Interior

Campinas, SP, 22 (AFI)- O Falcon está na final da Série A2 do Sergipano Sub-20. Após ter vencido na partida de ida o Riachão por 1 a 0, fora de casa, a equipe treinada por Erick Luchetti jogou com o regulamento debaixo do braço e empatou pelo placar de 1 a 1, na tarde desta quarta-feira, no Estádio João Cruz, em Barra dos Coqueiros, selando a vaga para a grande decisão diante do Santa Cruz. David, artilheiro da competição e do clube, fez o gol, assim como no primeiro confronto.

FALA PROFESSOR

Para o técnico Erick Luchetti, a equipe não teve um bom início de jogo. Porém, com o passar do tempo, conseguiu se acertar e buscar o resultado que carimbou o passaporte do Falcon para a finalíssima do Estadual.

“Entramos em campo sabendo que seria uma partida difícil e decisões são definidas em detalhes. Temos que enaltecer o trabalho do Riachão, que dificultou bastante o nosso jogo. Iniciamos aquém do que já apresentamos na competição, desconcentrados e acabamos sofrendo o gol numa falha. Mas recuperamos, colocamos o nosso estilo em prática, conseguimos empatar e isso vem para coroar todo o trabalho que está sendo desenvolvido há três meses”, destaca o treinador.

ARTILHEIRO

Grande destaque da equipe nesta competição, o atacante David voltou a balançar a rede adversária. Isolado na artilharia do campeonato com nove gols, ele vibra com a grande fase, mas ressalta que é importante virar as atenções para o Santa Cruz.

“Primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade, pelo momento que estou vivendo e por estar marcando gols em todos os jogos. Isso tudo é fruto de um trabalho forte, sério e de muita dedicação. Felizmente conseguimos o resultado que nos deu a classificação. Vamos comemorar a vaga por hoje e já focar na final”, afirma David.

FINAL

A grande decisão da Série A2 do Sergipano Sub-20 ocorre na próxima terça-feira, 28, às 15h30, no Batista, em Aracaju. Diferentemente das demais fases do mata-mata, a final será em jogo único.