Falcon finaliza fase com goleada, 1ª colocação e melhor ataque na Série A2 do Sergipano Sub-20 – Futebol Interior

Aracajú, SE, 07 (AFI) – O Falcon FC carimbou o passaporte para as quartas de final da Série A2 do Campeonato Sergipano Sub-20 em grande estilo. Com três vitórias e um empate, o time de Barra dos Coqueiros goleou o Canindé por 4 a 1, no domingo, no Estádio João Cruz, chegando aos 10 pontos e garantindo a primeira colocação do Grupo C. Neto, Everton, H. Jhonson e David marcaram os gols. O último, inclusive, é o artilheiro da competição com seis gols.

Com uma campanha consistente na primeira fase da competição, o técnico Erick Lucheti avalia o desempenho do Falcon na competição até aqui. Para o comandante da equipe, houve uma evolução significativa da estreia para o jogo que garantiu a equipe no mata-mata.

Terminamos de uma forma satisfatória a primeira fase. Foi tudo dentro do que foi planejado. Era esperado uma oscilação em certos momentos por ser um elenco jovem, mas agora acredito que teremos uma equipe mais madura. Pelo lastro de jogos na competição, estaremos mais preparados para a próxima fase – destaca o treinador, que completa:

“Tivemos o melhor ataque e a gente busca sempre potencializar uma equipe que é bem agressiva e equilibrada, com organização tática. Em contrapartida, ainda deixamos muito a desejar no quesito de finalização, onde criamos muito mais oportunidades do que convertemos”, diz Erick.

VIROU A CHAVE

Sem tempo a perder, o Falcon já virou a chave e agora o foco está todo nas quartas de final. A primeira partida acontece nesta quarta-feira, 8, às 15h, contra o Amadense, que se classificou na segunda colocação do Grupo B. Erick Lucheti prega respeito aos adversários, ressaltando que há muito estudo por parte da comissão para conseguir sair na frente.

“Sabemos que teremos uma equipe qualificada e experiente pela frente, que possui atletas no seu o último ano na categoria, mas estamos preparados para buscar outra meta nossa, que é chegar na semifinal. Um ponto a se destacar, é de que o gramado dificultará o nosso estilo de jogo. Estamos enxergando melhor de conseguir achar a maneira de vencer e dá início a tão sonhada classificação”, completa o comandante do Falcon.

PRÓXIMO JOGO

Com um jogo na quarta-feira, a partida de volta será realizada no próximo domingo, dia 12, também às 15h, no Estádio João Cruz, em Barra dos Coqueiros. Por ter realizado uma campanha superior na fase classificatória, o Falcon tem a vantagem de decidir em casa.