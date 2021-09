Falta de liderança elimina Pedro do ‘MasterChef Brasil’; veja melhores momentos

Na noite da última terça-feira (21), Pedro Scapini não teve sorte e foi o décimo segundo eliminado da atual temporada de “MasterChef Brasil”. A falta de liderança e o erro no tempero de uma torre de quibes, foram os responsáveis pela eliminação do arquiteto.

Primeira prova



Através de uma divisão em 3 times com 4 participantes em cada um, aconteceu a primeira prova da noite. Kelyn, Pedro e Ana assumiram as posições de liderança de seus respectivos times, onde cada um escolheu uma caixa que representava o restaurante de um dos jurados.

Ana ficou com o restaurante de Helena, Kelyn com Jacquin e Pedro com Fogaça. O desafio era reproduzir os pratos com os chefes de cada time apenas dando coordenadas para sua equipe e não participando efetivamente do preparo.

Para provar os pratos entraram Margareth Menezes e Léo Jaime, convidados especiais da noite. A equipe de Kelyn (Heitor, Márcio, Sérgio) ganhou a prova por serem os mais fiéis na reprodução do prato. Pedro, Eduardo, Isabella e Raquel foram direto para a prova de eliminação.

A ganhadora da prova pôde escolher mais um para salvar e subir direto para o mezanino e puxou Helena. Daphne, Luiz e Ana seguiram para a prova de pressão, onde executaram um prato em apenas 20 minutos. Luiz foi salvo e as outras duas participantes foram direto para a última prova.

A última prova da noite



Na prova de eliminação o desafio foi fazer uma torre de quibe em apenas 45 minutos. Os seis participantes se mostraram muito inseguros com o prato inusitado, mas todos entregaram dentro do tempo estimulado para o preparo.

Isabella, Eduardo e Raquel se consagraram como os melhores da prova e escaparam da eliminação. O mezanino salvou Daphne e deixou Ana e Pedro na berlinda. Os chefs decidiram eliminar Pedro, por causa da falta de tempero em sua torre de quibe.

Confira os melhores momentos: