Falta um dia para o segundo maior evento da web: ‘A Fazenda 13’

A funkeira, Tati Quebra Barraco; a digital influencer, Marina Ferrari; o modelo e ex de Anitta e Gabi Brandt, Gui Araújo; o ex-BBB, Arcrebiano; o ator, Mussunzinho; o cantor, Nego do Borel; a assistente de palco, Valentina Francavilla; a modelo Dayane Mello; o ator Victor Pecoraro; a ex-esposa de Wesley Safadão, Mileide Mihaile e a ex-miss bumbum, Liziane Gutierrez.

Apesar de Marcos Mion se consagrar e atingir um bom tom no comando de ‘A Fazenda 12’, ele não seguirá na apresentação do reality show rural.

Na coletiva de imprensa do reality, estar prepara para encarar a missão: “Com a minha experiência, espero não estragar o programa. Tenho também uma equipe comigo para me ajudar, me dirigir. Falei para o (Rodrigo) Carelli que estou de corpo e alma, totalmente entregue. Claro que tem um medinho, como eu tive no ‘Power Couple’. Substituir o Gugu Liberato, que pra mim é insubstituível”.