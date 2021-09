Faltando duas rodadas para o fim da 1ª fase, briga pela artilharia da Série C segue aquecida. Confira! – Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – Faltando duas rodadas para o fim da primeira fase, a briga pela classificação e contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série C está fervendo. Paralelo a isso, há também a disputa pela artilharia que com o passar dos jogos está ficando cada vez mais acirrada.

Até por conta disso, o Portal Futebol Interior preparou especial, para você, internauta, ficar por dentro de tudo. Isolado na liderança desta ranking está o atacante Quirino, com nove gols. Ele deve seguir firme e forte nesta briga por um bom tempo, afinal sua equipe o Ypiranga-RS já garantiu classificação antecipada para a segunda fase.

Logo atrás vem Manoel, do Altos-PI, com sete gols. Ele, porém, terá que correr atrás do tempo para conseguiu ajudar a sua equipe a garantir a classsificação para a sequência da competição. Atualmente, o time piauiense é sétimo colocado do Grupo A com 21 pontos, dois atrás do Botafogo-PB que tem 23 e é o primeiro time dentro do G4. Everton Galdino, da Tombense e Cláudio Maradona, do São José tem seis gols cada.

CONFIRA OS PRINCIPAIS GOLEADORES DA SÉRIE C:

9 GOLS

Ypiranga-RS – Quirino

7 GOLS

Altos-PI – Manoel

6 GOLS

Tombense-MG – Everton Galdino

São José-RS – Cláudio Maradona

5 GOLS

Ituano-SP – Thiago Marques

Altos-PI – Betinho

Santa Cruz-PE – Pipico

