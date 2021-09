Família fica ferida em acidente de trânsito em Arapiraca

Uma família ficou ferida na tarde desse domingo, 19, em um acidente de trânsito no cruzamento da AL-220, no bairro Planalto, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Pai, mãe e filha seguiam em motocicleta quando foram atingidos por veículo que fez conversão irregular. Segundo informações de testemunhas, a família seguia em uma Honda Biz com…

Josival Menezes / Já É Notícia

Uma família ficou ferida na tarde desse domingo, 19, em um acidente de trânsito no cruzamento da AL-220, no bairro Planalto, em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. Pai, mãe e filha seguiam em motocicleta quando foram atingidos por veículo que fez conversão irregular.

Segundo informações de testemunhas, a família seguia em uma Honda Biz com sentido o bairro Massaranduba, quando foi atingida por um veículo Fiat Palio de cor branca que seguia em direção ao Centro da cidade e acabou realizando uma conversão irregular na rodovia, tomando sentido shopping.

Ainda de acordo com o que foi relatado, a mulher acabou sofrendo uma fratura na perna e o homem e a criança sofreram escoriações pelo corpo, todos foram levados ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA) em unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para receber atendimento médico.

O motorista do carro ainda tentou se evadir do local, mas foi contido pelas pessoas que flagraram o fato e em seguida deixado sob cuidados da Polícia Militar que foi ao local para a realização dos procedimentos cabíveis.