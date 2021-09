Família identifica jovem encontrado morto em prédio abandonado no Prado

A família identificou o corpo do jovem encontrado morto a pedradas em um prédio abandonado no bairro do Prado. O corpo foi encontrado no dia 1º de setembro, em um prédio na Avenida Assis Chateaubriand, próximo à Procuradoria Geral do Estado. RELEMBRE AQUI. Nesta quarta (8) a família esteve na sede do Instituto Médico Legal…

A família identificou o corpo do jovem encontrado morto a pedradas em um prédio abandonado no bairro do Prado. O corpo foi encontrado no dia 1º de setembro, em um prédio na Avenida Assis Chateaubriand, próximo à Procuradoria Geral do Estado. RELEMBRE AQUI.

Nesta quarta (8) a família esteve na sede do Instituto Médico Legal de Maceió e reconheceu a vítima, que era conhecida como Beiçola. O jovem, que reside em Marechal Deodoro, região metropolitana da capital, já havia sido vítima de um atentado à bala no ano de 2014.

Ainda não há informações sobre as identidades dos assassinos ou suas motivações. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios. A vítima era suspeita de participação em pequenos ilícitos.