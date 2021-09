Faustão estreia na Band somente em 2022; saiba mais

Após 32 anos de Domingão, o apresentador Fausto Silva está de casa nova e com estreia marcada para janeiro de 2022, na Band. O programa será de segunda a sexta-feira, das 20h30 às 22h, logo depois do Jornal da Band.

Fausto chegou na TV Globo em 26 de março de 1989 e deu início ao Domingão do Faustão, permanecendo no ar e sob seu comando por tão longo período. Sua carreira como apresentou foi através do rádio como repórter no interior de São Paulo. As informações são do site GZHTV.