Fazendo um ótimo trabalho, técnico vai em busca do segundo acesso para Série B – Futebol Interior

Erechim, RS, 29 (AFI) – A Confederação Brasileira de Futebol(CBF) definiu nesta terça-feira (28), a presença de torcedores na segunda fase do Brasileiro da Série C. Os jogos terão início neste sábado(2). Com dois jogos e mais dois jogos no domingo, o Ypiranga do técnico Júnior Rocha joga em casa diante do Tombense-MG que foi o segundo melhor colocado do Grupo A na primeira fase.

O Ypiranga já iniciou a semana de trabalhos em que o técnico Júnior Rocha poderá corrigir alguns detalhes na sua equipe que terminou a primeira fase na terceira posição do Grupo B com 32 pontos. O grande ponto forte da equipe vem sendo seu ataque que é o melhor da competição com 26 gols e tem o artilheiro da competição atacante Quirino que já fez 9 gols.

“É outro campeonato e jogo muito importante diante do Tombense que fez uma grande campanha também na primeira fase, mas estamos trabalhando forte em busca de uma melhora para que possamos iniciar bem nesta fase diante dos nossos torcedores que serão fundamentais para que possamos conquistar um grande resultado”, disse treinador.

VAI TER VAR!

Na última segunda-feira (27) o técnico Júnior Rocha, comissão técnica e jogadores participaram de uma palestra com a Comissão de Arbitragem da CBF que falaram sobre a utilização do VAR nesta segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C em que os dois melhores de cada Grupo C e D conquistam o acesso à Série B de 2022.

“Entramos numa fase importante em que o VAR vai ser fundamental para que possa corrigir qualquer tipo de erro durante a partida, mas agora é foco total nessa segunda fase, temos uma equipe qualificada e que está muito focada nesse nosso objetivo que é buscar acesso”, disse técnico Júnior Rocha.

PRÓXIMO JOGO

O quadrangular final da Série C do Brasileiro começa neste sábado (02), para o Ypiranga que recebe o Tombense, no Colosso da Lagoa, em Erechim, com a presença de sua torcida.