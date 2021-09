FC Cascavel não consegue adiamento de semifinal e entrará no STJD – Futebol Interior

Cascavel, PR, 06 (AFI) – A Federação Paranaense de Futebol (FPF) negou o pedido do FC Cascavel de adiamento do segundo jogo da semifinal do Campeonato Paranaense diante do Athletico. O clube alegou que só tem 14 atletas disponíveis por conta de lesões e covid-19.

Com a decisão, o clube acionará o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Nesta nova ação, o clube deve informar que só tem 11 jogadores disponíveis. Três jogadores testaram positivo para covid-19, além do técnico Tcheo e um membro da comissão técnica.

Na Arena da Baixada, o Cascavel segurou um empate por 1 a 1 com o Athletico e, por isso, deixou a vaga à decisão em aberta. O segundo jogo está inicialmente marcado para quarta-feira, às 15h20, no Olímpico Regional.