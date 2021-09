FC Cascavel-PR 0 x 3 Cianorte-PR – Com gol relâmpago, Leão do Vale atropela rival e avança – Futebol Interior

Cascavel, PR, 18 (AFI) – O Cianorte-PR não encontrou dificuldades para despachar seu rival estadual FC Cascavel-PR na tarde deste sábado, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. Após o 0 a 0 na ida, a equipe abriu o placar com 28 segundos de jogo na partida da volta. Aind ano primeiro tempo, a Serpente teve um jogador expulso. Com um a mais, o Leão ampliou ainda na etapa inicial.

No segundo tempo os visitantes tiraram o pé, mas ainda fizeram o terceiro. Douglas Faria perdeu a cabeça no fim do jogo, agrediu o árbitro, e foi expulso, deixando os donos da casa com apenas nove jogadores no fim da partida.

Agora o Cianorte-PR enfrenta a Aparecidense-GO na fase de oitavas de finais. A equipe goiana eliminou a Caldense-MG na sexta (17).

PRIMEIRO TEMPO

O jogo já começou com o Cianorte-PR abrindo o placar. Com 28 segundos de jogo, Lucas Batatinha aproveitou o cruzamento na área e fez 1 a 0. Aos 10 minutos, outra chegada dos visitantes, mas o chute da entrada da área saiu para fora. Aos 12, Patric Calmon saiu na cara do gol, mas Ricardo salvou o Cascavel-PR.

A superioridade do Cianorte-PR era tamanha, que o técnico Tcheco fez a primeira substituição no Cascavel-PR aos 14 minutos, tirando o zagueiro Afonso e colocando o meia Guilherme Biteco, abrindo mão do esquema com três zagueiros. E aos 18 minutos, a equipe teve sua primeira chance. Após cruzamento na área, Carlos Henrique cabeceou e Sílvio fez boa defesa. Aos 24 minutos, Robinho bateu de fora da área e o goleiro Sílvio buscou no cantinho. Aos 34 minutos, Libano saiu na cara do gol, mas Sílvio fez grande defesa. Mas aos 36 minutos, Robinho tomou seu segundo amarelo, foi expulso e deixou a situação da Serpente mais complicada.

Aos 46 minutos, o Cianorte-PR se aproveitou da vantagem numérica em campo. Zé Vitor recebeu cruzamento na área e de cabeça, fez o 2 a 0.

SEGUNDO TEMPO

A primeira boa chance do segundo tempo veio apenas aos 10 minutos e foi do Cianorte-PR, mas Ricardo fez bela defesa.

O FC Cascavel-PR foi todo para o ataque em busca da reação, mas deixou espaço para o Cianorte-PR sacramentar a vitória. Aos 27 minutos, Erick Salles invadiu a área, driblou Henrique e teve muita tranquilidade para marcar o terceiro gol.

O FC Cascavel-PR ainda terminou a partida com nove jogadores após a expulsão de Douglas Faria por agredir o árbitro.