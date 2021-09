FC Cascavel-PR apoia campanha de arrecadação de fundos para tratamento de torcedora mirim – Futebol Interior

Cascavel, PR, 16 (AFI) – Nesta quinta-feira, o FC Cascavel-PR para ajudar uma jovem torcedora do time. A pequena Nicoli, de 9 anos, sofre com problemas de saúde causados pela diabete tipo 1.

No início do ano, a menina teve complicações relacionadas a doença, sofrendo um edema cerebral e diversos AVC’s, o que acarretou na perda de parte da capacidade motora da garota.

BUSCANDO RECURSOS

Afim de ajudar Nicoli no tratamento para sua recuperação, o FC Cascavel-PR doou uma camisa e um kit com produtos oficiais do clube para que seja realizada uma rifa para arrecadar fundos.

“Atualmente ela realiza tratamentos como fisioterapia e pilates além de acompanhamento com neurologista, endocrinologista e oftalmologista. Enquanto se recupera ela também tem continuado os estudos em aulas particulares” disse Alcides Cláudio de Matos Junior, pai da garotinha.

O presidente do FC Cascavel-PR, Valdinei Silva falou sobre a ação que busca ajudar na recuperação da menina. “O FC Cascavel é uma instituição a serviço da comunidade, sempre que pudermos ajudar dentro das nossas limitações será um prazer. Além de fazer a doação deste kit e desta camisa para ser feito uma rifa e arrecadar recursos, também vamos ajudar na divulgação desta ação”.

Para participar da ação social, basta entrar em contato pelo whatsapp (45) 99903-9045 e adquirir seu número.

“Essa ajuda é importante, porque são tratamentos que não teríamos condições de manter sem esse tipo de ajuda. Esperamos arrecadar o que for necessário, pois o tratamento da Nicoli é a longo prazo. Só temos a agradecer o Cascavel, a diretoria quando soube se mobilizou de forma rápida”, finaliza o pai.