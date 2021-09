FC Cascavel retira pedido do STJD para adiar semifinal com o Athletico – Futebol Interior

Cascavel, PR, 08 (AFI) – Depois de ter o adiamento da semifinal do Campeonato Paranaense negado pela Federação Paranaense de Futebol (FPF) e também pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PR), o FC Cascavel desistiu de uma nova tentativa. O clube retirou seu pedido do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O clube alegou ter nove casos de covid-19 na delegação, inclunido o técnico Tcheco, e com isso ter apenas 11 jogadores disponíveis. Mas, nesta manhã, três jogadores refizeram o teste e o resultado foi negativo. Portanto, o clube tem 14 atletas par ao jogo.

A Serpente até entrou em contato com o Athletico para entrar em um acordo para adiamento. O Furacão entendeu a situação, mas como está em outras três competições, não tem datas no calendário.

PARANAENSE

Depois de um empate por 1 a 1 no primeiro jogo, Athletioc e FC Cascavel voltam a se encontrar para definirem quem avançar à final do Campeonaot Paranaense 2021. A partida será no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, às 15h20 desta quarta-feira.

Quem avançar, enfrenta o já classificado Londrina, que eliminou o Operário com vitória por 1 a 0 e empate por 1 a 1 no segundo jogo.