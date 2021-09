Febre na web! Confira receita de avocado toast

Febre na internet, o avocado toaste se tornou um sucesso no café da manhã dos brasileiros. A receita é altamente nutritiva, pois tem como proposta oferecer uma refeição completa, com fontes de carboidrato e proteínas.

Confira abaixo o modo de preparo, indicado pelo portal ‘Minha Vida.’





Ingredientes:

½ avocado ou ¼ de abacate comum amassado

2 fatias de pão integral

2 ovos

Sal a gosto

Pimenta do reino moída na hora a gosto

Azeite (opcional)

Limão (opcional)

Modo de preparo:

Preparo os ovos da forma que preferir. Toste os pães de maneira em que fiquem crocantes e reserve.

Amasse o abacate com o garfo e tempere com sal, pimenta, azeite e limão. Para terminar, coloque e o creme de abacate sobre as fatias de pão e distribua os ovos por cima de cada uma.