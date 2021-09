Feira Artesanato da Bahia é realizada neste final de semana

As peças estarão expostas no sábado (18/09), das 10h às 18h, e no domingo (19/09), das 10h às 16h, na Praça Ubaldino de Assis, no Jardim Grande.

A realização da Feira Artesanato da Bahia é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Coordenação de Fomento ao Artesanato da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com Associação Fábrica Cultural. O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeira. Depois de Cachoeira, a feira seguirá para Juazeiro (24 e 25/09) e Porto Seguro (02 e 03/10).