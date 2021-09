Feira da gestante, bebê e criança tem itens a partir de R$ 1; saiba mais

Do dia 18 a 26 de setembro, acontece a Feira da gestante, bebê e criança, no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. A feira disponibiliza a montagem do enxoval em um só lugar com itens a partir de R$ 1 e mais de 70 expositores. A entrada é gratuita e todos os protocolos de segurança serão cumpridos, de acordo com a organização do evento.