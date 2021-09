Felipe Dylon vive affair com fã 18 anos após conhecê-la; saiba quem é

Imagine ter um ídolo de infância e 18 anos depois viver um affair com ele? É o que está acontecendo com Mayra Wenzel e Felipe Dylon. Ela era fã do cantor em 2003 e agora ganhou a posição de ‘novo affair’ As informações são do Splash, do UOL.

Ao site, Mayra explicou a relação dos dois. “Sou uma fã do Felipe das antigas e me reencontrei com ele após muitos anos. Nesse momento, estamos nos conhecendo melhor”.