Fênix de Penedo apresenta o projeto “Vem ver a banda passar”

A Banda Fanfarra Independente Fênix de Penedo tem a honra de apresentar a todos, o “Projeto Vem ver a banda passar.”

O objetivo do projeto é reunir todos os profissionais da dança e da música e juntos celebrar essa data tão importante para o nosso estado. O dia 16 de setembro celebramos a Emancipação Política de Alagoas.

A Fênix convida a população para aguardar a banda passar em suas portas.

Haverá divulgação do percurso do “Projeto Vem ver a Banda Passar” nos sites da cidade. Assim a população aguardará em suas casas, e poderá prestigiar o desfile. A concentração do desfile será na Praça Clementino do Monte, e vai percorrer as seguintes ruas: Avenida Getúlio Vargas, Rua Dr. Carlos Martins (Beco do hospital), Avenida São Vicente, Rua São José e o encerramento será na Praça dos Artistas no Raimundinho.

O desfile começará as 15h, e encerrará as 19h.

O evento segue todos os protocolos da saúde, assim como a autorização para realização do mesmo.

Contatará com a participação da SMTT e do 6° Grupamento de Bombeiros de Alagoas, e terá o apoio do 11° Batalhão da Polícia Militar, e das Secretarias Municipais de Cultura e Saúde.

A Banda Fanfarra Independente Fênix de Penedo vai homenagear as bandas fanfarras da nossa cidade com cadências e dobrados que marcaram o nosso tradicional desfile cívico 07 de setembro, algo inédito, e também prestará uma linda homenagem ao eterno coreografo Kaddy.

Banda Fanfarra Independente Fênix de Penedo, há onze anos promovendo ações sociais, música e cultura para nossa gente.

Assessoria