feriado vai mexer com calendário de saques

O Governo Federal deve seguir liberando nesta semana os saques da quinta parcela do Auxílio Emergencial. No entanto, vale lembrar que o Brasil vai ter o feriado da Independência nesta terça-feira (7). Com isso, o calendário de repasses desse dinheiro em espécie vai passar por uma pequena alteração. Os usuários precisam prestar atenção nestas mudanças.

Normalmente, o Governo faz a liberação desses saques para um grupo por dia útil. Então entre segunda e sexta-feira, eles fazem a liberação do dinheiro para uma parcela diferente de beneficiários. Isso continua valendo nesta semana. Só que na terça-feira (7), e na quarta-feira (8), não haverá nenhum tipo de liberação.

Com isso, apenas quatro grupos de trabalhadores informais deverão ter o direito de pegar a quantia da quinta parcela em espécie nesta semana. O primeiro deles, aliás, é nesta segunda-feira (6). É o dia da liberação para aqueles que nasceram no mês de abril. De acordo com a própria Caixa Econômica Federal, as pessoas desse grupo podem ir até uma agência e retirar o montante desde as primeiras horas da manhã.

Na quinta-feira (9), vai ser a vez da liberação para aqueles usuários que fazem aniversário no mês de maio. E na sexta-feira (10) vai ser a vez das pessoas que nasceram no mês de junho. Depois disso, a liberação dos saques deve voltar apenas na próxima segunda-feira (13), com os pagamentos do dinheiro em espécie para aqueles que são do mês de julho.

Saque

Vale lembrar que ninguém é obrigado a sacar o montante do Auxílio Emergencial. De acordo com a própria Caixa Econômica Federal, quem não quiser se deslocar até uma agência, pode mexer no dinheiro do programa através do aplicativo Caixa Tem, ou mesmo do sistema Internet Banking. Segundo o banco, cerca de 70% dos usuários do projeto usam essa forma de movimentação.

Bolsa Família

Essa regra só vale para os informais que estão no Auxílio Emergencial. E também para aqueles que estão no Cadúnico, mas que não estão recebendo nenhum tipo de ajuda extra do Governo Federal. Quem faz parte do Bolsa Família, por exemplo, acaba tendo que seguir uma outra lógica.

Os usuários desse grupo não seguem a data de pagamento com base no mês de aniversário, e sim do algarismo final do Número de Inscrição Social (NIS). Além disso, essas pessoas não precisam esperar por uma segunda data para sacar o dinheiro do benefício.

De acordo com a própria Caixa Econômica Federal, esses brasileiros podem realizar o saque no exato dia da liberação do dinheiro. No entanto, assim como no caso dos informais, esse usuários também possuem a opção de mexer na quantia através dos meios digitais.

Auxílio Emergencial

Segundo informações do Ministério da Cidadania, algo em torno de 37 milhões de brasileiros estão recebendo dinheiro do Auxílio Emergencial neste momento. Destes, cerca de 27 milhões são informais e os outros 10 milhões são naturais do Bolsa Família.

Apesar das reclamações, o fato é que o Governo Federal está mantendo o patamar de pagamentos no mesmo nível desde o início dos repasses. São liberações que variam entre R$ 150 a R$ 375. A grande maioria das pessoas, no entanto, está recebendo esse valor menor.

Recentemente, o Governo Federal anunciou a prorrogação deste auxílio por mais três meses. Com isso, os pagamentos que deveriam terminar em julho, agora devem seguir até outubro. Logo depois, o Palácio do Planalto quer começar os repasses do novo Bolsa Família.