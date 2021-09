Fernanda Gentil é a convidada do ‘The Masked Singer Brasil’ desta terça

Nesta terça-feira (21), Fernanda Gentil estará na bancada de jurados do ‘The Masked Singer Brasil’. A apresentadora se junta a Taís Araújo, Simone, Eduardo Sterblitch e Rodrigo Lombardi para tentar descobrir quem são as personalidades que estão por trás da máscara. Vale ressaltar que Fernanda estreia o ‘Zig Zag Arena’ no próximo dia 3 de outubro.

Nesta edição do ‘The Masked’, além dos três combates que irão definir quem será o desmascarado da noite, teremos uma apresentação especial do querido Monstro, eleito o melhor da última noite de apresentações e está salvo nesta semana.

O programa segue sob o comando de Ivete Sangalo e com Camilla de Lucas nos bastidores. Ele vai ao ar às terças-feiras na TV Globo, após ‘Império’, e também é exibido no Multishow, às quartas-feiras.