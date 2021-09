Fernanda Paes Leme critica Bolsonaro, mas assume uma semelhança; descubra qual é

A hashtag ‘Bolsonaro Corno’ é um dos assuntos mais comentados no Twitter e a atriz Fernanda Paes Leme não deixou o momento passar em branco. Enquanto criticava o presidente do Brasil, a artista assumiu que possui uma única semelhança com ele: os chifres.

“Única coisa que tenho em comum com ‘Bozo’ é ser corna #Bolsonaro Corno”, brincou a atriz no Twitter. Ela contribui com a hashtag ‘Bolsonaro Corno’, que ganhou repercussão na tarde desta sexta-feira (3) após uma revelação de Marcelo Luiz Nogueira de Santos, ex-funcionário do presidente.

Segundo Marcelo Luiz, a ex-esposa de Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle, teria ‘pulado a cerca’ com um dos seguranças do político. Este, inclusive, foi o motivo do divórcio. Além da separação, Ana Cristina também teria sido afastada do esquema das rachadinhas, posteriormente herdado por Carlos e Flávio Bolsonaro, filhos de presidente.

A declaração de Fernanda Paes Leme foi criticada por alguns seguidores, enquqnaot outros ficaram espantados com o fato da atriz já ter sido traída. “Quem em sã consciência colocaria chifres em vc?”, perguntou um fã. Outra seguidora demonstrou solidariedade: “Vc e 100% da população brasileira irmã”.