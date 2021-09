Fernando Zor abre o jogo sobre término com Maiara: ‘Melhor decisão pra nós’

Fernando Zor falou pela primeira vez sobre o término do relacionamento com Maiara e pôs fim aos vários boatos que envolviam os dois. O sertanejo abriu o jogo e falou sobre as crises do ex-casal para o jornalista Leo Dias.

“Como todo casal, tivemos nossas crises, que acabaram desgastando nosso relacionamento. Acredito que nesse momento seja a melhor decisão pra nós”, disse.

O sertanejo não especificou os motivos do fim do noivado, mas se mostrou conformado com a decisão de fechar o ciclo.

“Nosso relacionamento não pode ser marcado por erros que cometemos. A Maiara entrou na minha vida na hora certa, vivemos momentos incríveis. Sempre houve muito amor e respeito acima de tudo”, explicou.

“Erramos, acertamos e aprendemos muito juntos”, finalizou.