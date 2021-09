Ferroviária briga por melhor campanha; ‘Final’ Atlético-CE x Sousa-PB decide última vaga – Futebol Interior

Campinas, SP, 04 (AFI) – Depois de 16 jogos no sábado, outras 16 partidas da 14ª rodada dão fim a primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D neste domingo, definindo os últimos classificados à segunda fase (16 avos de final). A Ferroviária já tem vaga e liderança do grupo garantidas, mas trava duelo à parte com o Castanhal-PA pela melhor campanha geral.

REVANCHE!

A Ferroviária lidera o Grupo A6 com 32 pontos e visita o Uberlândia-MG às 15h. Além da disputa pela melhor campanha, o time paulista tem a chance de revanche pela derrota logo na estreia por 3 a 0. Foi a única derrota do time de Araraquara.

O Uberlândia, único time não derrotado pela Ferroviária até agora, tem 22 pontos em terceiro e já está classificado, mas tem chance de terminar na vice-liderança. Boa Esporte-MG e Caldense-MG também conquistaram vagas.

CASTANHAL NA BRIGA

Adversário da Ferroviária na disputa por campanhas, o Castanhal-PA entra em campo no Grupo 1 diante do também já classificado Galvez-AC.

Com 33 pontos, o time paraense precisa vencer para não depender de tropeço dos paulistas. São Raimundo-RR e Penarol-AM também já avançaram na chave.

ÚLTIMA VAGA SAIRÁ DE ‘FINAL’

Outros dois grupos entram em campo no domingo: A3 e A4. Neste primeiro, ocorre a disputa pela última vaga disponível. Atlético-CE, quarto com 18 pontos, faz uma ‘final’ com o Sousa-PB, quinto com 16 pontos.

No Grupo A4, Juazeirense-BA, Itabaiana-SE, Sergipe-SE e Retrô-PE já estão garantidos.

REGULAMENTO E FORMATO

Criada em 2009, a Série D tem 12 campeões, mas nenhum clube conquistou a taça duas vezes. Nesta edição, o único que pode alcançar o feito é o Guarany-CE, campeão em 2010. Com os títulos do Botafogo-SP, em 2015, e do Mirassol, em 2020, o estado de São Paulo possui dois títulos e lidera o ranking ao lado de Ceará e Minas Gerais.

Assim como na temporada passada, os 64 times foram divididos em oito grupos com oito integrantes cada, que jogam em turno e returno dentro de suas chaves, totalizando 14 rodadas. Os quatro primeiros de cada grupo avançam à segunda fase ou 16 avos de final.

Em todo o mata-mata, os confrontos serão em sistema de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa. Em caso de empate no placar agregado, a decisão será nos pênaltis. Os quatro times que chegarem às semifinais garantem acesso à Série C de 2022.

CONFIRA OS JOGOS DA 14.ª RODADA:

DOMINGO

15h

ABC-RN x Treze-PBCentral-PE x América-RN

Campinense-PB x Caucaia-CE

Atlético-CE x Sousa-PB

16h

Sergipe-SE x Bahia de Feira-BAMurici-AL x Retrô-PE

Atlético Alagoinhas-BA x ASA-AL

Juazeirense-BA x Itabaiana-SE

Rio Branco-VN x Patrocinense-MG

Uberlândia-MG x Ferroviária

Águia Negra-MS x Boa Esporte-MG

Caldense-MG x Rio Branco-ES

17h

Galvez-AC x Castanhal-PASão Raimundo-RR x Atlético-AC

Penarol-AM x Sampaio-RR

Ypiranga-AP x Fast Clube-AM